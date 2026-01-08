EXPOSITION LAURÉATS DU SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac

EXPOSITION LAURÉATS DU SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX

En amont du 41e Salon des artistes régionaux, qui se déroulera les samedi 28 et dimanche 1er mars, Juvignac accueille et met en lumière les œuvres des lauréats de l’édition 2025.

C’est un rituel du Salon à chaque édition, la Ville donne aux lauréats la possibilité de partager leurs univers artistiques à l’Hôtel de Ville le temps d’une exposition.

Pendant un mois, du 3 au 27 février, c’est un trio d’artistes talentueux qui sera mis à l’honneur

Flavien Couche est un peintre inspiré par l’univers des bandes dessinées, le fauvisme, le surréalisme et l’expressionnisme allemand. Cherchant à rendre visible l’invisible et à révéler l’âme, sa palette vive intensifie l’émotion pour faire naître un grand big bang intérieur .

Jean-Michel Arnaud est influencé par le Pop Art et la musique des années 70-80. Il articule ses créations autour du découpage, du collage et de l’assemblage pour mener une réflexion sur l’usure, que la peinture vient enrichir.

José Franco utilise objets désuets et bois récupéré pour sculpter des œuvres qu’il assemble par collage, soudure ou fixation mécanique. Ainsi naissent des chimères, machines improbables et curieux personnages. .

997 les Allées de l’Europe Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr

English :

Ahead of the 41st Salon des artistes régionaux, which takes place on Saturday March 28 and Sunday March 1, Juvignac welcomes and highlights the works of the winners of the 2025 edition.

