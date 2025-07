EXPOSITION LAURENCE DÉON Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-05 15:00:00

fin : 2025-08-16 19:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Accessoires et bijoux noisetier

Des accessoires et bijoux naturels en bois de noisetier qui participent à votre santé!

Accessoires (cordons de lunettes et cordons de téléphones) et bijoux (colliers, bracelets et boucles d’oreilles) thérapeutiques en noisetier et pierres naturelles pour soulager les douleurs et inflammations liées à un excès d’acidité dans l’organisme. Nouveauté une gamme de colliers pour chiens pour soulager leurs problèmes d’arthrose et digestifs… De nombreuses améliorations sur douleurs articulaires, digestives arthrose, problèmes de peau, migraines, fibromyalgie… .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

English :

Hazelnut jewelry and accessories

German :

Accessoires und Schmuck Haselnussstrauch

Italiano :

Accessori e gioielli Hazel

Espanol :

Accesorios y joyas Hazel

