EXPOSITION LAURETTE SOTO & MYRIAM JACQUET Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION LAURETTE SOTO & MYRIAM JACQUET

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-15 12:30:00

2025-10-01

Aquarelle et foulards de soie

Artiste peintre autodidacte connue sous le nom de ELSOTO, j’explore le monde de la peinture depuis trois décennies. Mes oeuvres sont un hommage aux paysages de montagne et aux granges chargées d’histoire que je représente avec des techniques variées, notamment l’aquarelle et le pastel sec. Exposer est pour moi une démarche sincère, il s’agit de confronter mon travail à d’autres regards pour continuer à m’améliorer et à affiner ma pratique. Myriam, diplômée des arts, aime utiliser toutes les techniques suivant le sujet. La nature et la montagne sont sa source principale d’inspiration. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

English :

Watercolor and silk scarves

German :

Aquarell und Seidentücher

Italiano :

Acquerelli e sciarpe di seta

Espanol :

Acuarelas y pañuelos de seda

