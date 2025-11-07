Exposition L’automne des idées FRAC Poitou-Charentes Angoulême

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-05-03 18:00:00

2025-11-07

Conçue à l’issue d’une résidence curatoriale au Frac Poitou-Charentes, l’exposition L’automne des idées , imaginée par Élise Girardot, propose une traversée.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

Conceived at the end of a curatorial residency at the Frac Poitou-Charentes, the exhibition « L?automne des idées », imagined by Élise Girardot, offers a voyage of discovery.

German :

Die von Élise Girardot konzipierte Ausstellung « L’automne des idées » (Herbst der Ideen), die im Anschluss an einen Kuratoriumsaufenthalt am Frac Poitou-Charentes entstand, bietet eine Reise durch das Land.

Italiano :

Concepita al termine di una residenza curatoriale presso il Frac Poitou-Charentes, la mostra « L’automne des idées », progettata da Élise Girardot, accompagna i visitatori in un viaggio di scoperta.

Espanol :

Concebida al final de una residencia curatorial en el Frac Poitou-Charentes, la exposición « L’automne des idées », diseñada por Élise Girardot, lleva a los visitantes a un viaje de descubrimiento.

