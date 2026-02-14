Exposition L’avarice, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Exposition L’avarice 17 février – 14 mars Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Visite commentée de l’exposition : jeudi 19 février à 19h

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par le Club photo Espoir pessacais

