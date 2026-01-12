Exposition L’aventure éditoriale Delcourt, 40 ans au rythme du 9e Art Musée de la bande dessinée Angoulême

Exposition L’aventure éditoriale Delcourt, 40 ans au rythme du 9e Art

Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-05

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-02-05 2026-07-01 2026-09-01

Le public ne s’y trompe pas au fil des années, les albums publiés par Delcourt ont su lui offrir de quoi rêver, rire, réfléchir et s’évader tout ce qui fait la richesse et le succès d’un art en constante évolution et réinvention.

Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

The public is not mistaken: over the years, the albums published by Delcourt have provided plenty to dream about, laugh about, think about and escape from all the ingredients for the richness and success of an art form that is constantly evolving and reinventing itself.

