Exposition l’aviation de 1939 à 1945 Semur-en-Vallon

Exposition l’aviation de 1939 à 1945
Salle des fêtes Semur-en-Vallon Sarthe
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
2025-09-27
Exposition sur l’avion de 1939 à 1945.
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h.
Conférence par Mr. Villeneuve le samedi 16h et le dimanche 11h.
Organisé par le musée de la Paix .
Salle des fêtes Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 39 30 65 reservation@musee-de-la-paix.fr
