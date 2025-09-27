Exposition l’aviation de 1939 à 1945 Semur-en-Vallon

Exposition l’aviation de 1939 à 1945

Salle des fêtes Semur-en-Vallon Sarthe

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-27

Exposition sur l’avion de 1939 à 1945.

Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h.

Conférence par Mr. Villeneuve le samedi 16h et le dimanche 11h.

Organisé par le musée de la Paix .

Salle des fêtes Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 39 30 65 reservation@musee-de-la-paix.fr

