Exposition Lawrence Rasson à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat

Huelgoat Finistère

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-11

2025-10-18

Nous aurons le plaisir d’accueillir #lawrencerasson pour le livre L’Homélie des Sorcières, dont il a réalisé les illustrations. Tableaux originaux et plongée dans un monde onirique, du 18 Octobre au 11 Novembre ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

