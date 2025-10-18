Exposition Lawrence Rasson à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat
Exposition Lawrence Rasson à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat samedi 18 octobre 2025.
Exposition Lawrence Rasson à Ze Witches à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-10-18
Nous aurons le plaisir d’accueillir #lawrencerasson pour le livre L’Homélie des Sorcières, dont il a réalisé les illustrations. Tableaux originaux et plongée dans un monde onirique, du 18 Octobre au 11 Novembre ! .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31
