Exposition Le Bal des méduses Quai Cambarell Lanildut

Exposition Le Bal des méduses

Quai Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez découvrir la nouvelle exposition Le Bal des méduses à la Maison de l’Algue.

Le Bal des méduses vous plonge dans une expérience poétique où les méduses faites en laminaires dansent au-dessus de vos têtes. Unique en son genre, les œuvres artistiques de Dominique Bizien sont à découvrir à la Maison de l’Algue jusqu’au 31 juillet.

Exposition visible avec le billet d’entrée pour visiter l’espace muséographique sur les horaires d’ouverture de la Maison de l’Algue. .

Quai Cambarell Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98

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English : Exposition Le Bal des méduses

L’événement Exposition Le Bal des méduses Lanildut a été mis à jour le 2026-03-27 par OT IROISE BRETAGNE