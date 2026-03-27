Exposition Le Bal des méduses Quai Cambarell Lanildut
Exposition Le Bal des méduses Quai Cambarell Lanildut lundi 6 avril 2026.
Exposition Le Bal des méduses
Quai Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Venez découvrir la nouvelle exposition Le Bal des méduses à la Maison de l’Algue.
Le Bal des méduses vous plonge dans une expérience poétique où les méduses faites en laminaires dansent au-dessus de vos têtes. Unique en son genre, les œuvres artistiques de Dominique Bizien sont à découvrir à la Maison de l’Algue jusqu’au 31 juillet.
Exposition visible avec le billet d’entrée pour visiter l’espace muséographique sur les horaires d’ouverture de la Maison de l’Algue. .
Quai Cambarell Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98
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English : Exposition Le Bal des méduses
L’événement Exposition Le Bal des méduses Lanildut a été mis à jour le 2026-03-27 par OT IROISE BRETAGNE
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