Exposition « Le barrage de Cap-de-Long » Sous la mairie-halle Ancizan lundi 15 septembre 2025.

Sous la mairie-halle ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-15 08:00:00

fin : 2025-09-30 17:00:00

2025-09-15

Une exposition itinérante qui retrace l’histoire du barrage de Cap de Long et de la centrale hydroélectrique de Pragnères. Une incroyable aventure économique et humaine sans précédent.

Du lundi au jeudi de 8h à 17h.

Exposition réalisée par EDF et l’association le CEDAS à Ancizan .

Sous la mairie-halle ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

English :

A traveling exhibition retracing the history of the Cap de Long dam and Pragnères hydroelectric power station. An unprecedented economic and human adventure.

German :

Eine Wanderausstellung, die die Geschichte des Staudamms von Cap de Long und des Wasserkraftwerks von Pragnères erzählt. Ein unglaubliches, beispielloses wirtschaftliches und menschliches Abenteuer.

Italiano :

Una mostra itinerante che ripercorre la storia della diga di Cap de Long e della centrale idroelettrica di Pragnères. Un’avventura economica e umana senza precedenti.

Espanol :

Exposición itinerante sobre la historia de la presa de Cap de Long y la central hidroeléctrica de Pragnères. Una aventura económica y humana sin precedentes.

