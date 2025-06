Exposition « Le Bec dans l’encre » rue Pierre Mendes France Le Bec-Hellouin 3 juillet 2025 07:00

Eure

Exposition « Le Bec dans l’encre » rue Pierre Mendes France Bibliothèque Alban Cayrol Le Bec-Hellouin Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-03

fin : 2025-07-25

2025-07-03

Exposition d’œuvres sérigraphiées de Martine Robcis, « Le Bec dans l’encre »

Vernissage le 02 juillet à 18h.

rue Pierre Mendes France Bibliothèque Alban Cayrol

Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

English : Exposition « Le Bec dans l’encre »

Exhibition of screen-printed works by Martine Robcis, « Le Bec dans l’encre »

Opening on July 02 at 6pm.

German :

Ausstellung von Siebdruckwerken von Martine Robcis, « Le Bec dans l’encre » (Der Schnabel in der Tinte)

Vernissage am 02. Juli um 18 Uhr.

Italiano :

Mostra di opere serigrafiche di Martine Robcis, « Le Bec dans l’encre »

Inaugurazione il 02 luglio alle 18.00.

Espanol :

Exposición de obras serigrafiadas de Martine Robcis, « Le Bec dans l’encre »

Inauguración el 2 de julio a las 18.00 h.

