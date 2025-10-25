Exposition Le Bénou Hervé Chambron Place de l’Hôtel de ville Arudy
Exposition Le Bénou Hervé Chambron Place de l’Hôtel de ville Arudy samedi 25 octobre 2025.
Exposition Le Bénou Hervé Chambron
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Des promenades en toutes saisons, sur et autour des plateaux du Bénou. Un carnet de dessin ou d’aquarelle dans le sac. Quelques notes prises sur le vif. Et, de retour en atelier, les peintures acryliques d’Hervé Chambron pour capturer un morceau de grange, un arbre insolite, les couleurs d’un jour… Une invitation à l’évasion, vers une abstraction ludique. .
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44
English : Exposition Le Bénou Hervé Chambron
German : Exposition Le Bénou Hervé Chambron
Italiano :
Espanol : Exposition Le Bénou Hervé Chambron
L’événement Exposition Le Bénou Hervé Chambron Arudy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées