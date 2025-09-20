Exposition : « Le bestiaire chimérique de Lou Le Forban » Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors

Visite libre et gratuite. Places limitées à 19 personnes dans le lieu d’exposition.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ À découvrir pendant les Journées Européennes du Patrimoine

Installée dans un élégant bâtiment de plan rectangulaire et d’architecture néoclassique, la Bibliothèque patrimoniale est la première bibliothèque publique de la ville de Cahors. Aménagée selon les modèles du XVIIIe siècle, elle est entièrement tapissée de rayonnages en noyer du sol au plafond, offrant un cadre d’exception pour les amoureux du patrimoine et du livre.

✨ À ne pas manquer :

L’artiste Lou Le Forban investit les lieux avec son bestiaire chimérique, une exposition poétique et étrange composée de deux tentures peintes et brodées, ainsi que de dessins et peintures inspirés des ouvrages anciens et de leurs gravures.

️ Une proposition artistique en écho au lieu, en partenariat avec Cahors Juin Jardins.

Bibliothèque patrimoniale et de recherche Place Francois Mitterrand, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565240905 https://mediatheque.grandcahors.fr/bibliotheques/bibliotheques-mediatheques/bibliotheque-patrimoniale Située au dessus de l’office de tourisme de Cahors, en bas du boulevard Gambetta. Parking Allées Fénelon.

