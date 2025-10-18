Exposition « Le béton de la Reconstruction, un matériau en héritage » Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Exposition « Le béton de la Reconstruction, un matériau en héritage » Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Exposition « Le béton de la Reconstruction, un matériau en héritage » 18 et 19 octobre Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

sans réservation. Gratuit. Informations auprès du service Ville d’art et d’histoire – 03.91.90.02.95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Boulogne-sur-Mer est une ville sinistrée par les nombreux bombardements du conflit.

Sous la direction de l’architecte urbaniste Pierre Vivien, la ville se relève : le port et ses infrastructures, l’habitat, des édifices publics…

L’exposition met en lumière l’usage du béton armé dans la reconstruction de la ville, son apport architectural, les pathologies qu’il présente aujourd’hui, ainsi que les solutions d’entretien et de restauration existantes.

Une exposition conçue par Marine Bourgault – Instant Patrimoines, pour le service Ville d’art et d’histoire

Expo présentée en mairie jusqu’au 2 novembre, aux heures d’ouverture de la mairie.

Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer place Godefroy de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Boulogne-sur-Mer est une ville sinistrée par les nombreux bombardements du conflit.

©Fernanda Sanchez-Paredes – DRAC Hauts de France