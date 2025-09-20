Exposition « Le bivouac de l’explorateur » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites une pause dans le bivouac de l’explorateur ! Découvrez les objets insolites ramenés lors de ses nombreuses expéditions, utilisez les éléments à votre disposition pour décorer le livret d’activités jeune public de l’exposition Quête d’infinis ou installez-vous confortablement pour parcourir les livres mis à votre disposition.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

