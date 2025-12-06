[Exposition]: Le Bleu dans tous ses états Sancerre

[Exposition]: Le Bleu dans tous ses états

14 Place de l’Orme Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends des 6-7 et 13-14 décembre de 14h30 à 19h00 autour d’un vin chaud à l’occasion d’une nouvelle exposition collective autour du BLEU et de ses variations.

Du 28 novembre au 18 décembre, l’exposition est également ouverte tous les jours sur rendez-vous au 0607304635. .

14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

English :

Galerie Garnier Delaporte welcomes you on the weekends of December 6-7 and 13-14 from 2:30 pm to 7:00 pm for a mulled wine and a new group exhibition on the theme of BLUE and its variations.

