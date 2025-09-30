Exposition le bois tourné de Luc Warth Kaysersberg Vignoble

Exposition le bois tourné de Luc Warth

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-09-30

Découvrez les très belles oeuvres en bois tourné de Luc Warth, ébéniste de formation et amoureux de cette matière naturelle.

Luc Warth, ébéniste et tourneur depuis plus de 40 ans nous présente ses créations.

Venez admirer ses bougeoirs, vases, lampes, horloges, bouchons … Il propose également des objets décoratifs oiseaux, nichoirs, fruits …

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Discover the beautiful wood-turned works of Luc Warth, trained cabinetmaker and lover of this natural material.

German :

Entdecken Sie die sehr schönen Werke aus gedrechseltem Holz von Luc Warth, einem ausgebildeten Kunsttischler und Liebhaber dieses natürlichen Materials.

Italiano :

Scoprite le bellissime opere in legno tornito di Luc Warth, ebanista di formazione e amante di questo materiale naturale.

Espanol :

Descubra las bellas creaciones en madera torneada de Luc Warth, ebanista de formación y amante de este material natural.

