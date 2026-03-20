Exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du Canal de Berry Audes
Exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du Canal de Berry Audes mercredi 1 avril 2026.
Exposition Le canal de Berry sous l’occupation
Musée du Canal de Berry Lieu-dit Magnette Audes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-01
De l’invasion à la libération en passant par l’établissement de la ligne de démarcation, le canal de Berry a connu 4 années mouvementées.
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Musée du Canal de Berry Lieu-dit Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 culture@valdecher.fr
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English :
From the invasion to the liberation and the establishment of the demarcation line, the Canal de Berry saw 4 eventful years.
L’événement Exposition Le canal de Berry sous l’occupation Audes a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme