Exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du Canal de Berry Audes

Exposition Le canal de Berry sous l’occupation

Musée du Canal de Berry Lieu-dit Magnette Audes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-01

De l’invasion à la libération en passant par l’établissement de la ligne de démarcation, le canal de Berry a connu 4 années mouvementées.

.

Musée du Canal de Berry Lieu-dit Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 culture@valdecher.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the invasion to the liberation and the establishment of the demarcation line, the Canal de Berry saw 4 eventful years.

L’événement Exposition Le canal de Berry sous l’occupation Audes a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme