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Exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

lundi 2 novembre 2026 · Archives Municipales Cloître des Récollets · Metz

Exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Archives Municipales Cloître des Récollets
Adresse
1 rue des Récollets
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-02 13:00:00
fin : 2026-12-17 17:00:00

Date(s) :
2026-11-02

Réunissant les œuvres de Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, ou encore Henri Matisse et Théo Tobiasse …,cette exposition invite à découvrir la fécondité toujours renouvelée de ce texte exceptionnel, où patrimoine, création et émotion se répondent dans un dialogue intemporel.

Commissariat André-Pierre Syren, Conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz.Tout public
0  .

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91 

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English :

Bringing together works by Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, as well as Henri Matisse and Théo Tobiasse,this exhibition invites you to discover the ever-renewed vitality of this exceptional body of work, where heritage, creativity, and emotion come together in a timeless dialogue.

Curated by André-Pierre Syren, Honorary General Curator and member of the National Academy of Metz.

L’événement Exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ

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