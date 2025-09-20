Exposition “Le Carillon Bollée, une restauration hors du commun” Hôtel Sully Châtellerault

Gratuit. Sans réservation.

Samedi et dimanche, visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Grâce à des panneaux, objets, photos, l’exposition présentée à l’Hôtel Sully permet à la fois de replacer cet instrument unique en France dans le contexte campanaire de Grand Châtellerault et de mieux comprendre pourquoi et comment l’instrument et l’architecture qui l’abrite ont été restaurés. Elle permet aussi, à tous, de voir de près des éléments témoignant du savoir-faire des artisans d’hier et d’aujourd’hui.

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.tourisme-chatellerault.fr Châtellerault est une ville d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’espace scénographique, près de l’église Saint-Jacques, vous plonge dans l’histoire de ce pèlerinage millénaire. L’hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s’opère alors entre Renaissance et période classique. L’intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

© Nicolas Mahu / Grand Chatellerault