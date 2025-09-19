Exposition « Le Carmel fête ses trois ans » Cloître du Carmel Pamiers

Exposition « Le Carmel fête ses trois ans » 19 – 21 septembre Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Le Carmel fête ses 3 ans d’art contemporain

Pour célébrer ses trois ans d’existence en tant que lieu dédié à l’art contemporain, Le Carmel invite de nouveau les artistes qui ont marqué ses murs au fil des saisons passées.

Cette exposition collective aux univers variés et foisonnants fait revivre trois années de programmation audacieuse et curieuse, et témoigne du succès public rencontré par ce lieu devenu incontournable pour les amateurs d’art en Ariège.

Une exposition proposée par la Ville de Pamiers, en partenariat avec Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.

Renseignements : matilde.besse@ville-pamiers.fr

05 61 60 93 61

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:matilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

© Romain Coet