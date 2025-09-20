Exposition « Le carreau-mosaïque, une création vivaroise » Cicp Patrimoine Vivarois Viviers

Exposition « Le carreau-mosaïque, une création vivaroise » 20 et 21 septembre

Effectif maximum : 19 personnes

Dates et horaires :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’exposition du CICP sur les carreaux-mosaïques, un type de carreau de ciment inventé à Viviers. Des carreaux fabriqués depuis les années 1870 jusqu’en 2024 sont présentés, avec une vidéo présentant la technique de leur fabrication.

Cicp Patrimoine Vivarois 5 place Honoré Flaugergues 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 075526245 http://www.cicp-viviers.com

©CICP