Exposition le cartable où la rue , quand l’école et travail se disputent l’enfance Colmar 28 juin 2025 09:30

Haut-Rhin

Exposition le cartable où la rue , quand l’école et travail se disputent l’enfance grand rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Le Cartable ou La Rue , c’est une série de portraits bouleversants qui questionne une réalité trop fréquente aller à l’école ou aller travailler ?

L’association Enfants du Mékong vous invite à une immersion poignante dans le quotidien d’enfants d’Asie du Sud-Est, à travers l’objectif de Christophe Keip et les mots d’Antoine Besson.

Le Cartable ou La Rue , c’est une série de portraits bouleversants qui questionne une réalité trop fréquente aller à l’école ou aller travailler ?

Une scénographie sensible et immersive, conçue à hauteur d’enfant, pour mieux comprendre les enjeux de ce combat silencieux. .

grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 51 33 43 delegation_68@enfantsdu mekong.com

English :

« Le Cartable ou La Rue » is a series of moving portraits that question an all-too-common reality: going to school or going to work?

German :

« Le Cartable ou La Rue » ist eine Reihe von erschütternden Porträts, die eine allzu häufige Realität hinterfragen: zur Schule gehen oder arbeiten gehen?

Italiano :

« Le Cartable ou La Rue » è una serie di ritratti in movimento che mettono in discussione una realtà fin troppo frequente: andare a scuola o andare al lavoro?

Espanol :

« Le Cartable ou La Rue » es una serie de retratos en movimiento que cuestionan una realidad demasiado frecuente: ¿ir a la escuela o ir a trabajar?

L’événement Exposition le cartable où la rue , quand l’école et travail se disputent l’enfance Colmar a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de Colmar