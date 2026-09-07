Exposition : le Casino, un quartier dans le rétro, Quartier du Casino, Pessac

Informations pratiques

Exposition : le Casino, un quartier dans le rétro Samedi 19 septembre, 10h00 Quartier du Casino Gironde

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous à l’angle des avenues Alexandre Jaubert et Jean Jaurès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Quand patrimoine et belles mécaniques se rencontrent.

Née à l’aube de la création du quartier du Casino, l’automobile s’inscrit dans un même élan de modernité. Plus d’un siècle plus tard, des véhicules de collection de toutes époques ravivent l’élégance intemporelle de ces mécaniques d’exception. Un rendez-vous propice à la découverte et aux échanges entre passionnés et visiteurs.

Une proposition du comité de quartier du Casino

Quartier du Casino Avenue Alexandre Jaubert 33600 Pessac Pessac 33600 Casino Gironde Nouvelle-Aquitaine

Quand patrimoine et belles mécaniques se rencontrent.

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