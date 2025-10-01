Exposition « Le cerveau à tous les âges » Argenton-sur-Creuse
Exposition « Le cerveau à tous les âges » Argenton-sur-Creuse mercredi 1 octobre 2025.
Exposition « Le cerveau à tous les âges »
7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Exposition « Le Cerveau à tous les âges », dans le cadre de la Fête de la Science.
Visite commentée de l’exposition le 3 octobre à 17h30. .
7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01 bibinfos@orange.fr
