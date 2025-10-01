Exposition « Le cerveau à tous les âges » Argenton-sur-Creuse

Exposition « Le cerveau à tous les âges » Argenton-sur-Creuse mercredi 1 octobre 2025.

Exposition « Le cerveau à tous les âges »

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-01

Exposition « Le Cerveau à tous les âges », dans le cadre de la Fête de la Science.

Visite commentée de l’exposition le 3 octobre à 17h30. .

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01 bibinfos@orange.fr

English :

Exhibition « Des rues au fémininin » in the network of media libraries in Argenton, Eguzon, Le Pêchereau, St-Marcel and Velles.

German :

Ausstellung « Des rues au fémininin » im Netzwerk der Mediatheken von Argenton, Eguzon, Le Pêchereau, St-Marcel und Velles.

Italiano :

Mostra « Des rues au fémininin » nella rete delle mediateche di Argenton, Eguzon, Le Pêchereau, St-Marcel e Velles.

Espanol :

Exposición « Des rues au fémininin » en la red de mediatecas de Argenton, Eguzon, Le Pêchereau, St-Marcel y Velles.

L’événement Exposition « Le cerveau à tous les âges » Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Vallée de la Creuse