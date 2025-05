Exposition Le champ des possibles au musée de Saint-Pol-sur-Ternoise – Saint-Pol-sur-Ternoise, 17 mai 2025 07:00, Saint-Pol-sur-Ternoise.

Pas-de-Calais

Exposition Le champ des possibles au musée de Saint-Pol-sur-Ternoise rue Oscar Ricque musée Bruno Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-08

Du 17 mai au 8 juin 2025

Exposition « Le champ des possibles » à Saint-Pol-sur-Ternoise

Venez découvrir l’exposition de peinture abstraite « Le champ des possibles » par Jacqueline Amoravain, Agnès Théret et Francis Verhaeghe au musée Bruno Danvin de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Vernissage le samedi 17 mai à 16h, suivi de la Nuit des Musée à partir de 18h30.

Informations pratiques

Exposition visible du 17 mai au 8 juin, les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, et sur rendez-vous pour les groupes des lundis, mardis et jeudis.

Gratuit.

Contact 07.89.08.15.64. .

rue Oscar Ricque musée Bruno Danvin

Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 47 08 08 contactsaintpol@arraspaysdartois.com

