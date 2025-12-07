Exposition Le champ du signe de Nicolas de Sède le GARAGE gallery Luxey

Exposition Le champ du signe de Nicolas de Sède

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey Landes

Dans sa jeunesse, Nicolas DE SEDE fit un passage écourté à l’école des arts décoratifs de Paris. Son humilité le conduit à affirmer qu’il est un artiste autodidacte. Il revendique ce qualificatif. Son expérience professionnelle sûrement, en tant que graphiste maquettiste dans l’édition où la typographie tient une place majeure l’a amené à s’intéresser au signe et à sa génèse… Je m’attache depuis quelques années à explorer les ressources plastiques du signe, en tant que trace graphique porteuse en elle même d’une expressivité esthétique… dit-il.
Une exposition à découvrir jusqu’au 24 décembre prochain.   .

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 85 35  legaragegallerylux40@gmail.com

