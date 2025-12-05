Exposition Le chant de Noël Rouffach
Exposition Le chant de Noël Rouffach vendredi 5 décembre 2025.
Exposition Le chant de Noël
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2026-01-10
2025-12-05
Venez découvrir cette exposition consacrée au temps de Noël.
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 61 10 contact@paroisses-rouffach-nds.org
English :
Come and discover this exhibition dedicated to the Christmas season.
