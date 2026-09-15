Exposition – Le Chant des images. Pascale Montandon-Jodorowsky Le Centre Pompidou-Metz Metz
samedi 19 septembre 2026 · Le Centre Pompidou-Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Exposition – Le Chant des images. Pascale Montandon-Jodorowsky
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-23 2026-10-17
Pascale Montandon-Jodorowsky scrute les interactions entre le temps, l’espace, le mouvement et la mémoire. Son travail interroge la fragilité de la vie, en quête perpétuelle de lumière, de couleur et de métamorphose. Depuis 2007, elle collabore avec Alejandro Jodorowsky au sein du projet « pascALEjandro », fusionnant l’univers symbolique de ce dernier avec sa propre vision picturale.
Une œuvre commune qui explore les thèmes de l’alchimie, du changement et de la transmission.Tout public
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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Pascale Montandon-Jodorowsky explores the interactions between time, space, movement, and memory. Her work explores the fragility of life, in a perpetual quest for light, color, and metamorphosis. Since 2007, she has been collaborating with Alejandro Jodorowsky on the “pascALEjandro” project, fusing his symbolic universe with her own pictorial vision.
A collaborative work that explores the themes of alchemy, change, and transmission.
L’événement Exposition – Le Chant des images. Pascale Montandon-Jodorowsky Metz a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ
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