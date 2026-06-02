Exposition Le Chant du ciel à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim

Informations pratiques

Hurtigheim

Exposition Le Chant du ciel à la Galerie Nicole Buck

21 rue principale Hurtigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-12-20 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Nicole Buck célèbre aujourd’hui les visages de ceux qu’elle accompagne depuis tant d’années.

Il y a dans l’oiseau quelque chose qui nous échappe toujours. Présence légère, silhouette fugitive, messager entre la terre et le ciel, il traverse les imaginaires depuis toujours. L’oiseau porte en lui l’élan, le souffle, la migration, la fragilité du vivant, mais aussi la promesse d’un ailleurs. Il est à la fois corps, signe, trace, apparition.

Avec Le Chant du ciel, la Galerie Nicole Buck réunit peintures, sculptures et photographies autour de cette figure libre et multiple. Les œuvres de Martine Luttringer, Marie-Amélie Germain, Anne Bulliot, Dan Steffan, Josef Bücheler, Leïla Helmstetter, Martine Missemer, Germain Roesz, Didier Guth, Christiane Bricka, Mitsuo Shiraishi, Angela M. Flaig, Christophe Chevallier, Sylvie Villaume et Vladimir Velickovic composent un parcours sensible où l’oiseau devient motif, symbole, présence ou murmure.

Ici, les ailes ouvrent des passages. Elles dessinent des lignes dans l’espace, évoquent le mouvement, la chute, l’envol, l’attente ou la disparition. Le ciel n’est plus seulement un horizon il devient territoire intérieur, espace de mémoire, de liberté et de contemplation.

Entre souffle et silence, matière et légèreté, Le Chant du ciel invite à écouter ce que les oiseaux disent sans mots le désir de s’élever, la beauté fragile du monde, et cette part d’invisible qui relie les êtres au vivant. 0 .

21 rue principale Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 22 95 42 galerie.nicolebuck@wanadoo.fr

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English :

Today, Nicole Buck celebrates the faces of those she has accompanied for so many years.

L’événement Exposition Le Chant du ciel à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg