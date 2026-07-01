Exposition Le Charbon, son exploitation dans le sud est de la Loire, Salle du Cercle, Saint-Joseph

Informations pratiques

Exposition Le Charbon, son exploitation dans le sud est de la Loire 19 et 20 septembre Salle du Cercle Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mine d’or de Bissieux en partenariat avec l’ARRH et DALGORIE propose à la Salle du Cercle de Saint-Joseph (42800), une série d’expositions consacrées à l’extraction du charbon sur le secteur oriental du Bassin Houiller Stéphanois. Différents panneaux, des objets en lien avec l’exploitation du minerai, des fossiles de plantes seront présentés au public.

Une conférence sur « Les Mines de Dargoire, Tartaras & St-Jean de Touslas » sera animée le Samedi 19 à 17h toujours en salle du Cercle, par Rolland Fournel et Paul Déplaude

Salle du Cercle 42800 Saint-Joseph Saint-Joseph 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0676673613 Salle du Cercle à Saint-Joseph Parking derrière la Mairie de Saint-joseph

une série d’expositions consacrées à l’extraction du charbon

© Michel Pouzadoux