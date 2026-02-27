Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen

Exposition Le château des photographes

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-04-04

En 2026, la nouvelle exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

En 2026, la nouvelle exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Le château de Caen, enclave au cœur de la cité, constitue dans l’urbanisme comme dans l’iconographie un élément à part. Longtemps ignoré par la photographie, comme le sont au 19e siècle les édifices militaires, il devient objet d’attention à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que débute la mue qui peu à peu le transforme en un lieu patrimonial, muséal et touristique.

L’exposition est conçue comme un album de photographies du château depuis la première image connue en 1861 jusqu’à aujourd’hui. L’ensemble de 150 œuvres et documents inédits offre un double point de vue celui des experts — historiens, archéologues, urbanistes — qui produisent une image documentaire normée et celui des photographes qui capturent la matière, la lumière et l’âme du lieu. Ces images reflètent l’identité du château, en perpétuelle redéfinition, et révèlent, à travers ses métamorphoses, l’histoire de cet édifice emblématique.

› Exposition réalisée en partenariat avec l’Ardi Photographies, Association Régionale pour la Diffusion de l’Image en Normandie. Commissariat scientifique Céline Ernaelsteen, historienne de la photographie chargée de mission pour l’Ardi Photographies.

– Publication Le château des photographes, éditions Octopus, format 21×28 cm, 152 pages, 200 illustrations, 22€. En vente à la boutique de l’exposition (Salles du Rempart).

– En autonomie Des dispositifs adaptés à tous les publics ponctuent le parcours de l’exposition stations multisensorielles, espace de médiation et espace d’expression. Livret-jeu gratuit pour les 7-13 ans.

– Rendez-vous Visites commentées, ateliers, stages photos, rencontres avec des artistes photographes… .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 60 mdn@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, the Musée de Normandie?s new exhibition weaves together a recent history of the château with photographers? views of its transformation from a military edifice to a historic monument, now a place of culture and heritage.

L’événement Exposition Le château des photographes Caen a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité