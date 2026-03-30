Exposition Le Château du Seigneur de l’ombre Espace Culturel des 2 Lions Châlus

Exposition Le Château du Seigneur de l’ombre

Espace Culturel des 2 Lions 24 rue Nationale Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-15

Plongez dans l’univers fascinant des légendes et de l’histoire de Châlus-Maulmont à travers une exposition consacrée au mystérieux Château du Seigneur de l’ombre . À travers récits, illustrations et éléments historiques, cette exposition vous invite à découvrir les secrets d’un site chargé de mémoire, entre réalité et imaginaire. Les visiteurs pourront explorer les traces du passé médiéval, comprendre l’évolution du château et se laisser emporter par les histoires qui ont façonné l’identité locale. cette exposition s’adresse à tous les curieux, passionnés d’histoire, amateurs de patrimoine et rêveurs en quête de mystère. Une invitation à redécouvrir un lieu emblématique sous un angle inédit, où l’ombre et la lumière se rencontrent pour faire revivre les légendes d’autrefois. .

Espace Culturel des 2 Lions 24 rue Nationale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisdechalusmaulmont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le Château du Seigneur de l’ombre

L’événement Exposition Le Château du Seigneur de l’ombre Châlus a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin