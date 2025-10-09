Exposition « Le ciel intérieur » par Samuel Erard galerie les montparnos paris

Exposition « Le ciel intérieur » par Samuel Erard galerie les montparnos paris jeudi 9 octobre 2025.

Samuel Erard est né à Verdun en 1971. En remontant le cours

de son enfance, le peintre se souvient que la pratique du dessin a toujours été

présente. Au lycée, tombé sur quelques livres d’art, il découvre les œuvres de

Rembrandt, de Vermeer et Corot qui confirment sa vocation. Il entre aux

Beaux-arts de Dijon et poursuit sa formation aux Beaux-arts de Budapest.

Aujourd’hui, Samuel Erard vit et travaille à Saint-Martin-du-Mont en Côte-d’Or.

Samuel Erard est peintre de paysages. Il saisit sur le motif

quelques études des vallons qui l’entourent, une nature entre ciel et terre. De

retour dans l’atelier, les tableaux prennent forme lentement. Dans le rituel du

travail, la musique accompagne ces heures vouées à la patience. Les peintures

de Samuel Erard sont des lieux où se fondent quête du réel et paysage

intérieur. En digne héritier des Maîtres du Nord, le peintre affectionne les

paysages d’hiver.

Des toiles traversées de lueurs secrètes

Face à ses œuvres en clairs-obscurs, l’on scrute l’arrivée

imminente des premières lueurs du jour. Une aurore de jaunes et de roses perce

les ombres. La matière est retenue, les couleurs sont sobres. Venant de

derrière l’horizon, éclot au regard une lumière profonde et pénétrante. Cette

lumière, comme passée au tamis, apparaît et caresse le paysage qui se dévoile

alors. Dans la courbe des plaines, le contraste des blancs, des gris, des

mauves, des verts et des ocres révèle l’instant fragile du tableau.

Entre la réalité caverneuse du paysage et celle lumineuse du

peintre, émane l’épaisseur d’une brume.

Cette brume, c’est l’ambigüité toute poudrée, posée sur les apparences. Ces

toiles traversées de lueurs contiennent en secret les frissons de l’âme.

L’œil du peintre arpente ce paysage solitaire. Il apporte sa vision, un quelque

chose ajouté au visible qui se mue en sensualité. De la première heure du jour

à la dernière, au rythme des matins et des soirs, la peinture de Samuel Erard

est le désir renouvelé de la lumière, de son attente, de son murmure.

Pour son exposition automnale, la galerie Les Montparnos est très heureuse de vous présenter l’œuvre du peintre Samuel Erard.

Du jeudi 09 octobre 2025 au jeudi 06 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 18h30

gratuit Tout public.

galerie les montparnos rue stanislas 75006 paris

https://www.galerielesmontparnos.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266&locale=fr_FR https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266&locale=fr_FR