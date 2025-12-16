Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Dans le cadre du festival d’astronomie grand public « De la terre aux étoiles», organisée par Nantes Métropole, découvrez l’exposition « Le ciel photographié par les métropolitains » du planétarium du 10 au 25 janvier sur les grilles du parc du Grand Lieu du Conte. L’occasion de découvrir, comprendre et élargir ses connaissances sur l’astronomie !__________________________________________ En savoir plus sur la 2e édition du Festival d’Astronomie « De la terre aux étoiles » : Cette nouvelle édition du Festival d’Astronomie De la Terre aux Etoiles vous invite à explorer comment nos regards, scientifiques, artistiques, littéraires et philosophiques, nous permettent de contempler et de comprendre le Ciel et l’Univers qui nous entourent. De la première observation à l’oeil nu jusqu’aux images vertigineuses captées par les rovers et les sondes spatiales, plongez dans une traversée fascinante du temps et de l’espace : des premières observations du ciel par l’homme aux découvertes révélées par les télescopes et grands observatoires terrestres, de la conquête spatiale, avec les sondes et les astronautes offrant des images inédites de la Terre et des astres, jusqu’aux missions robotiques et caméras spatiales d’aujourd’hui, qui dévoilent des mondes insoupçonnés. Découvrez comment, siècle après siècle, l’humanité n’a cessé de repousser les frontières de l’inconnu…!

Parc du Grand Lieu du Conte Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr contact@sagl.fr 0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr