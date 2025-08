Exposition « Le cimetière des Saints-Innocents (VIe siècle-1785) : Vivre avec la mort à Paris » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Exposition « Le cimetière des Saints-Innocents (VIe siècle-1785) : Vivre avec la mort à Paris » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 1 octobre 2025.

Apparu dès l’époque mérovingienne, alors situé en limite de Paris, le cimetière des Saints-Innocents est le principal cimetière parisien jusqu’à la veille de la Révolution, lorsqu’il est supprimé pour des raisons pratiques et sanitaires. Durant un millénaire d’activité, on estime que plus d’un million de parisiens y ont été inhumés. C’est dans la galerie sud du cimetière, en 1424-25, qu’est peinte la première danse macabre, thème iconographique largement diffusé dans toute l’Europe aux siècles suivants. L’exposition permet de rappeler la physionomie de ce lieu spectaculaire, à quelques pas des Halles, et d’évoquer le rapport à la mort des parisiens, du Moyen âge au siècle des Lumières.

Dans le cadre de sa programmation autour de la mort à Paris, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris accueille une exposition-dossier consacrée au cimetière des Saints-Innocents aujourd’hui disparu.

Du mercredi 01 octobre 2025 au lundi 15 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/