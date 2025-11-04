Exposition : le cinéma à Paris Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Exposition : le cinéma à Paris Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris mardi 4 novembre 2025.
Retracez l’histoire des cinémas parisiens, avec des photographies issues des fonds de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ou encore du fonds « Découverte de l’Est Parisien » de la médiathèque Marguerite Duras.
Découvrez également une série de croquis autour d’Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma, illustrée par Jessie Lousteau.
Retracez l’histoire des cinémas parisiens avec cette nouvelle exposition à base de photographies d’époque ainsi qu’une série de croquis autour d’Alice Guy !
Du mardi 04 novembre 2025 au mardi 06 janvier 2026 :
gratuit
accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Tout public.
Date(s) :
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill