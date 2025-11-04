Exposition : le cinéma à Paris Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Retracez l’histoire des cinémas parisiens, avec des photographies issues des fonds de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ou encore du fonds « Découverte de l’Est Parisien » de la médiathèque Marguerite Duras.

Découvrez également une série de croquis autour d’Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma, illustrée par Jessie Lousteau.

Du mardi 04 novembre 2025 au mardi 06 janvier 2026 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill