Exposition Le cirque Place de l’Hôtel de Ville Bressuire samedi 20 décembre 2025.
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des arcades Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-31
2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02
Venez découvrir pendant les vacances de Noël, l’exposition organisée sous les arcades sur le thème du cirque.
Fermé les 25 décembre et 1 er janvier. .
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95
