Exposition Le cirque Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des arcades Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-31

2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

Venez découvrir pendant les vacances de Noël, l’exposition organisée sous les arcades sur le thème du cirque.

Fermé les 25 décembre et 1 er janvier. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95

German : Exposition Le cirque

Espanol : Exposition Le cirque

