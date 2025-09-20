Exposition : « Le cloître rénové de Saint-Chinian : une cohabitation architecturale harmonieuse et unique entre XVIIe et XXIe siècle ». Mairie de Saint-Chinian Saint-Chinian

Exposition : « Le cloître rénové de Saint-Chinian : une cohabitation architecturale harmonieuse et unique entre XVIIe et XXIe siècle ». Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00, 18h30 Mairie de Saint-Chinian Hérault

Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations contactez le : 04 67 24 58 85. Ou par mail à l’adresse : mediatheque@saintchinian.fr.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Visites libres de l’exposition « Le cloître rénové de Saint-Chinian : une cohabitation architecturale harmonieuse et unique entre XVIIe et XXIe siècle » dans la galerie de la médiathèque Jules Verne.

Une visite commentée de l’exposition sera proposée à 18h30.

Mairie de Saint-Chinian 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie La mairie se situe depuis 1885 à la place de l’ancienne abbaye bénédictine du IXe siècle, dédiée à saint Anian. Aujourd’hui, il n’en reste aucune trace. Modeste, elle hébergeait douze moines et reste prospère jusqu’au XIIIe siècle, époque à laquelle son cloître aurait été construit. À l’intérieur, l’escalier principal est orné de fresques en trompe l’oeil et mène à la médiathèque. Le jardin de la mairie était autrefois le potager et le jardin d’agrément des moines.

L’ancienne église abbatiale a été pillée et dévastée pendant la Révolution française, où elle a été amputée de son abside. Elle est désormais utilisée comme salle polyvalente.

En 2005, le cloître a été rénové et classé aux Bâtiments de France. Sa fontaine et son jardin vous invitent à un moment de détente rafraîchissant.

La gare, la distillerie et l’ancienne école communale étaient autrefois des monuments majeurs de Saint-Chinian, mais ils ont aujourd’hui disparu ou sont désaffectés. Ils demeurent cependant bien viva…

© Melkan Bassil