Exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! Maison du Patrimoine Le Havre

Exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre !

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-04-04

Après l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à protéger présentée à la Maison du patrimoine en 2020, le Pays d’art et d’histoire vous propose de partir à la rencontre des habitants qui vivent ou travaillent au cœur de ces sites patrimoniaux emblématiques du pays de Caux. À travers les photos et les témoignages recueillis par Les Cueilleurs d’histoires, le clos-masure se révèle être un patrimoine exigeant, un témoin vivant de nos paysages qu’il convient d’apprivoiser, d’entretenir et de valoriser. Les femmes et les hommes qui l’occupent y consacrent leur temps, leurs moyens et leur énergie avec un même objectif : la préservation de ce symbole ancestral cauchois.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec le service Urbanisme de la communauté urbaine, l’Agence d’urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine et le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de Seine-Maritime.

Visite libre aux heures d’ouverture de la Maison du patrimoine .

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre !

L’événement Exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie