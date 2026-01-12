Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains Salle Polyvalente Le Hinglé

Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains

Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27

Le Peuple des Carrières accueillera Laetitia Lavieville et Mihaela Murariu en exposition

Le clou de l’histoire C’est une longue histoire avec la sculptrice Laetitia Lavieville puisqu’en 2009 elle a créé la Femme-Marteau en hommage aux forgerons des carrières. La sculpture trône à l’entrée de la commune devant l’ancienne Maison du Peuple.

: Les contes roumains Mihaela Murariu est une artiste pour qui l’art est la célébration de la liberté, l’expression de la beauté et du ressenti. .

Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 60 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains Le Hinglé a été mis à jour le 2026-01-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme