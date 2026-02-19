Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains Salle Polyvalente Le Hinglé
Début : 2026-03-08 15:30:00
En clôture de l’exposition Le clou de l’histoire de Laetitia Lavieville, sculptrice sur métal, et Les contes roumains de Mihaela Muriaru, Elisa Nicotra, harpiste, donnera un concert. Ce dimanche 8 mars est également la journée internationale des droits des femmes. Une date pour mettre à l’honneur trois artistes féminines locales.
L’exposition sera ouverte de 14h à 15h et de 17h à 18h. .
Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 10 24 46
