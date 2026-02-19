Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains Salle Polyvalente Le Hinglé

Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains

Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

En clôture de l’exposition Le clou de l’histoire de Laetitia Lavieville, sculptrice sur métal, et Les contes roumains de Mihaela Muriaru, Elisa Nicotra, harpiste, donnera un concert. Ce dimanche 8 mars est également la journée internationale des droits des femmes. Une date pour mettre à l’honneur trois artistes féminines locales.

L’exposition sera ouverte de 14h à 15h et de 17h à 18h. .

Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 10 24 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Le clou de l’histoire & Les contes roumains Le Hinglé a été mis à jour le 2026-02-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme