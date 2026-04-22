Exposition Le Collectif Noir et Couleur rue Victor Perrin Uxegney

Uxegney

Exposition Le Collectif Noir et Couleur

rue Victor Perrin Galerie d’Art L’Usine Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-05 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Plus de 30 photographes et vidéastes du club Noir et Couleur d’Epinal nous offrent deux visions opposées de la photographie le minimalisme et le mélimélo.

La photographie minimaliste cherche à exprimer beaucoup avec très peu. Elle épure la composition pour ne conserver qu’un sujet fort, des lignes simples et de larges espaces vides. Le regard se pose immédiatement sur l’essentiel. L’image respire et dégage une sensation de calme, de clarté et de sérénité.

À l’inverse, la photographie dite mélimélo célèbre l’abondance. Formes, couleurs,

textures et détails s’entremêlent dans une composition dense et foisonnante. L’oeil circule librement, explore, s’attarde. L’image vibre d’énergie, de mouvement, parfois même d’un joyeux désordre.

Une exposition entre silence et profusion, où simplicité et intensité visuelle se répondent.

Entre images fixes et vidéos éphémères, l’expo explore aussi la temporalité de l’art visuel…Tout public

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rue Victor Perrin Galerie d’Art L’Usine Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

More than 30 photographers and video artists from Epinal?s Noir et Couleur club offer us two opposing visions of photography: minimalism and melimélo.

Minimalist photography seeks to express a great deal with very little. It purges the composition to keep only a strong subject, simple lines and large empty spaces. The eye is immediately drawn to the essential. The image breathes, giving off a feeling of calm, clarity and serenity.

In contrast, melimelo photography celebrates abundance. Shapes, colors,

textures and details intermingle in a dense, abundant composition. The eye circulates freely, exploring and lingering. The image vibrates with energy, movement, sometimes even joyful disorder.

An exhibition between silence and profusion, where simplicity and visual intensity meet.

Between still images and ephemeral videos, the exhibition also explores the temporality of visual art…

L’événement Exposition Le Collectif Noir et Couleur Uxegney a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION