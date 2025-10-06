Exposition Le commerce portois Foyer-club Croizat Portes-lès-Valence

Foyer-club Croizat 56 avenue de la Résistance Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-10-06 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-06

Organisé dans le cadre de la Semaine bleue.

Vernissage le 6 octobre à 19h.

Foyer-club Croizat 56 avenue de la Résistance Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 04 ccas@mairie-plv.fr

English :

Organized as part of Semaine bleue.

Opening on October 6 at 7pm.

German :

Organisiert im Rahmen der Blauen Woche.

Vernissage am 6. Oktober um 19 Uhr.

Italiano :

Organizzato nell’ambito della Settimana blu.

Inaugurazione il 6 ottobre alle 19.00.

Espanol :

Organizada en el marco de la Semana Azul.

Inauguración el 6 de octubre a las 19.00 horas.

