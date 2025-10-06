Exposition Le commerce portois Foyer-club Croizat Portes-lès-Valence
Exposition Le commerce portois Foyer-club Croizat Portes-lès-Valence lundi 6 octobre 2025.
Exposition Le commerce portois
Foyer-club Croizat 56 avenue de la Résistance Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 09:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
Date(s) :
2025-10-06
Organisé dans le cadre de la Semaine bleue.
Vernissage le 6 octobre à 19h.
.
Foyer-club Croizat 56 avenue de la Résistance Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 04 ccas@mairie-plv.fr
English :
Organized as part of Semaine bleue.
Opening on October 6 at 7pm.
German :
Organisiert im Rahmen der Blauen Woche.
Vernissage am 6. Oktober um 19 Uhr.
Italiano :
Organizzato nell’ambito della Settimana blu.
Inaugurazione il 6 ottobre alle 19.00.
Espanol :
Organizada en el marco de la Semana Azul.
Inauguración el 6 de octubre a las 19.00 horas.
L’événement Exposition Le commerce portois Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme