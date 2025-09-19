Exposition » Le corps dans l’art » Musée Massey Tarbes

Exposition » Le corps dans l’art » 19 – 21 septembre Musée Massey Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire. Capacité maximale : 25 personnes.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Visitez l’exposition « Le corps dans l’art : entre idéal et réalité »

Dès les origines, l’art s’intéresse au corps, tantôt idéalisé et glorieux, tantôt déformé ou désacralisé. Sa représentation varie selon les époques et les courants, reflétant les visions de la société.

Corps de l’enfance

À la Renaissance, l’enfant Jésus passe d’un petit adulte à un véritable enfant proche de sa mère, tout en portant les signes de sa destinée. Les enfants « profanes » apparaissent dans l’art décoratif ou allégorique, avant que le XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ne valorisent une représentation plus tendre de l’enfance, en lien avec les nouveaux idéaux éducatifs.

✨ Corps idéalisé

De l’Antiquité à l’époque moderne, le corps est soumis à des canons de proportions. Polyclète, sculpteur grec du Vᵉ siècle av. J.-C., fixe la règle du corps idéal et introduit le contrapposto. Les dieux, puis les figures mythologiques et religieuses, incarnent cet idéal.

Au XIXᵉ siècle, certains artistes peignent des corps profanes, comme les baigneuses, tout en conservant une esthétique idéalisée.

⚡ Corps en tension

Le corps sert aussi à exprimer la souffrance, la mort ou l’effort. Dans les crucifixions, le Christ peut apparaître martyrisé, glorieux ou brisé, selon le message recherché. Ces représentations visent à susciter compassion, respect ou crainte.

Corps désacralisé

D’autres artistes s’éloignent des canons pour montrer un corps matériel et sensuel. Le clair-obscur inspiré du Caravage souligne le drame, tandis que Cézanne géométrise les corps et que Picasso radicalise cette approche avec le cubisme.

Au XXᵉ siècle, Francis Bacon rompt définitivement avec l’idéal classique : ses figures déformées traduisent ses obsessions et les traumatismes de son temps.

Musée Massey Rue Achille Jubinal, 65000 Tarbes Tarbes 65000 L'Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie Le musée Massey, situé dans un jardin classé « remarquable » est le fruit du rêve de Placide Massey, qui fut directeur des jardins à Versailles au XIXe siècle. Sa demeure abrite aujourd'hui un musée moderne ouvert au public.

Labellisé « Musée de France », le musée Massey abrite la première collection internationale dédiée aux Hussards. Cette collection, composée actuellement de plus de 17 000 objets, offre une vision globale de l’un des phénomènes militaires les plus insolites et captivants, encore aujourd’hui lié à un certain imaginaire.

Le parcours muséographique met en valeur les étapes clés du développement du « phénomène hussard », son expansion à travers le monde du XVIe au XXe siècle, ainsi que la persistance de son identité d’origine hongroise et le rôle de Tarbes en tant que conservatoire en France. Plus de cent cinquante mannequins et bustes, six cents armes et une centaine de peintures d’artistes tels que Ernest Meissonnier ou Edouard Detaille retracent l’histoire mouvementée de ces hussards originaires de trente pays différents. Les aspects les plus épiques ainsi que les éléments plus personnels sont évoqués à travers un discours précis, des pièces originales, une sélection d’images et l’utilisation de nouvelles technologies.

Le public dispose de nombreux outils de visite qui permettent de replacer les objets, armes et uniformes dans leur contexte. Les collections prennent vie grâce au multimédia, rendant ainsi leur contenu accessible et compréhensible au plus grand nombre de visiteurs, qui deviennent ainsi acteurs de leur visite.

La collection Beaux-Arts, initiée par Achille Jubinal, un éminent érudit et amateur d’art, député des Hautes-Pyrénées au XIXe siècle, occupe une place importante au musée Massey. Elle comprend des œuvres majeures de la peinture italienne des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que des peintures hollandaises, flamandes, françaises des XVIe au XIXe siècles.

Grâce à l’engagement d’Achille Jubinal, d’autres dons ont été réalisés, notamment par la famille Fould et la Société Académique des Hautes-Pyrénées, ainsi que des dépôts consentis par l’État. Le musée Massey présente désormais une sélection des œuvres les plus remarquables dans de nouvelles salles.

Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir et à se délecter devant ces chefs-d’œuvre dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux occupent une place importante. Entrée nord du Jardin Massey.

