Exposition : Le corps révélé Hôtel des Pénitentes Angers

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ensemble d’œuvres d’un groupe d’artistes femmes.

Exposition visible jusqu’au 28 septembre à l’hôtel des des Pénitentes.

Du mercredi au samedi de 14h à 19h.

Le dimanche de 10h à 18h.

Hôtel des Pénitentes 23 boulevard Descazeaux, 49000 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire L’hôtel doit ses origines à l’abbaye Saint-Nicolas : vers la fin du XVè siècle, les religieux font construire à proximité de leur abbaye – mais à l’intérieur des remparts – un bâtiment qui leur servirait de refuge en cas de troubles. En fait, ils n’y résident pas, mais le louent à de riches particuliers. En 1638, c’est la résidence du sculpteur Biardeau, auteur du retable de la chapelle de La Barre. Jusqu’alors appelé « maison de la Voûte », l’hôtel devient la résidence des pénitentes, au plus fort de la Contre-Réforme. À la Révolution, les pénitentes se dispersent mais la partie appelée « le refuge » reste ouverte. L’hôtel est exclusivement réservé à l’incarcération des filles publiques et des femmes condamnées. En 1810, on le transforme en hospice. Les dernières pensionnaires sont transférées en 1865 dans le nouvel hôpital. Depuis, différentes affectations s’y succèdent. La construction présente un panorama de l’évolution de l’architecture depuis le flamboyant jusqu’à l’art de la seconde Renaissance. Le corps de logis de droite, avec ses moulurations aiguës et ses torsades est de la fin du XVè siècle tandis que l’aile centrale renvoie aux constructions de Louis XII à Blois. À l’intérieur, une exceptionnelle cheminée Renaissance, digne d’un château de la Loire, est richement décorée de médaillons et de rinceaux. Sur la gauche du corps central, une aile plus modeste est un témoignage de l’architecture civile à pans de bois, alors très commune à Angers. Son revers est tout différent : un grand portail, surmonté d’un chemin de ronde à deux élégantes tourelle où la seconde Renaissance a laissé des bossages. Là, se faisait l’entrée de l’hôtel, sur la rue Malmorte, car le boulevard Descazeaux ne fut percé qu’en 1862.

Sophie Couineau – Elise Blanchard