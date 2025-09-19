Exposition « Le Costume Breton sur le territoire de Landerneau Daoulas » Journées européennes du patrimoine Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Début : 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Cette exposition présente les costumes bretons portés sur le territoire du Pays de Landerneau Daoulas entre 1900 et 1935. On y retrouve 3 modes distinctes, la mode Kernevodez au Sud et la mode Chelgen et Bas Léon aux Nord. Landerneau était le lieu de rencontre des gens de ce territoire qui portaient ces différents costumes. .

