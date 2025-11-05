Exposition Le coup de crayon Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Sylvie et Daniel Krollmann sont des artistes autodidactes. Daniel participe depuis quelques années à des cours dirigés par Monsieur Marc Maurer, professeur d’art plastique à l’Université Populaire de Sarreguemines.

L’exposition nous fait découvrir différentes techniques du dessin comme le stylo, le crayon de couleur, le pastel… Elle présente des tableaux inspirés de l’observation de l’homme, de son environnement passé et présent, ainsi que de la nature. L’énergie et l’émotion qui se dégagent des sujets sont des sources infinies d’inspiration pour les deux artistes. La finesse du trait et la minutie donnent une dimension poétique à leurs œuvres.Tout public

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

Sylvie and Daniel Krollmann are self-taught artists. For some years now, Daniel has been taking part in courses run by Marc Maurer, art teacher at the Université Populaire de Sarreguemines.

The exhibition introduces us to various drawing techniques, including pen, crayon and pastel. It presents paintings inspired by the observation of man, his past and present environment, and nature. The energy and emotion that emanate from their subjects are infinite sources of inspiration for both artists. Their fine lines and meticulous attention to detail lend a poetic dimension to their work.

German :

Sylvie und Daniel Krollmann sind autodidaktische Künstler. Daniel nimmt seit einigen Jahren an Kursen teil, die von Herrn Marc Maurer, Professor für plastische Kunst an der Volkshochschule in Sarreguemines, geleitet werden.

Die Ausstellung zeigt uns verschiedene Zeichentechniken wie Kugelschreiber, Buntstifte, Pastellkreide… Sie zeigt Bilder, die von der Beobachtung des Menschen, seiner vergangenen und gegenwärtigen Umgebung sowie der Natur inspiriert sind. Die Energie und die Emotionen, die aus den Themen hervorgehen, sind für die beiden Künstlerinnen unendliche Quellen der Inspiration. Die Feinheit des Strichs und die Sorgfalt verleihen ihren Werken eine poetische Dimension.

Italiano :

Sylvie e Daniel Krollmann sono artisti autodidatti. Da qualche anno, Daniel partecipa ai corsi di Marc Maurer, insegnante d’arte presso l’Université Populaire di Sarreguemines.

La mostra ci introduce a diverse tecniche di disegno, tra cui la penna, la matita colorata e il pastello. Presenta dipinti ispirati all’osservazione dell’uomo, del suo ambiente passato e presente e della natura. L’energia e l’emozione che emanano dai loro soggetti sono infinite fonti di ispirazione per entrambi gli artisti. La finezza delle pennellate e la meticolosa attenzione ai dettagli conferiscono una dimensione poetica alle loro opere.

Espanol :

Sylvie y Daniel Krollmann son artistas autodidactas. Desde hace algunos años, Daniel participa en los cursos de Marc Maurer, profesor de arte en la Universidad Popular de Sarreguemines.

La exposición nos introduce en diferentes técnicas de dibujo, como la pluma, el lápiz de color y el pastel. Presenta pinturas inspiradas en la observación de las personas, su entorno pasado y presente, y la naturaleza. La energía y la emoción que emanan de sus temas son fuentes infinitas de inspiración para ambos artistas. La delicadeza de las pinceladas y la meticulosa atención a los detalles confieren una dimensión poética a sus obras.

