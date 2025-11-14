Exposition Le coup du lapin par Mélanie Maura TARBES Tarbes

Exposition Le coup du lapin par Mélanie Maura

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-14

Depuis ses premières peintures inspirées de personnages de contes de fées ou d’une iconographie religieuse populaire et kitsch l’artiste est née à Lourdes -, à ses productions actuelles autour de l’enfance et de la vie ordinaire, Mélanie Maura aborde des sujets qui renvoient à une mémoire collective.

L’artiste développe une approche figurative singulière, dans laquelle les contenus apparemment anodins et le clinquant des couleurs cachent mal une tension sous-jacente. Comme les contes, les œuvres de Mélanie Maura mêlent innocence et cruauté.

L’exposition présente un ensemble peintures et de dessins récents ainsi que des installations textiles réalisées pour l’occasion, le tout articulé autour de la figure du lapin, un animal porteur de nombreuses symboliques antagonistes.

Exposition à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

.

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 00 15

English :

From her earliest paintings inspired by fairy-tale characters and popular, kitschy religious iconography the artist was born in Lourdes to her current productions about childhood and ordinary life, Mélanie Maura tackles subjects that evoke a collective memory.

The artist has developed a singular figurative approach, in which seemingly innocuous content and flashy colors conceal an underlying tension. Like fairy tales, Mélanie Maura?s works blend innocence and cruelty.

The exhibition features a selection of recent paintings and drawings, as well as textile installations created for the occasion, all centered around the figure of the rabbit, an animal with many antagonistic symbolic meanings.

Exhibition open Wednesday to Saturday, 3pm to 7pm

German :

Von ihren ersten Gemälden, die von Märchenfiguren oder einer populären und kitschigen religiösen Ikonografie inspiriert waren die Künstlerin wurde in Lourdes geboren -, bis zu ihren aktuellen Produktionen, die sich mit der Kindheit und dem gewöhnlichen Leben befassen, spricht Mélanie Maura Themen an, die auf ein kollektives Gedächtnis verweisen.

Die Künstlerin entwickelt einen einzigartigen figurativen Ansatz, in dem scheinbar harmlose Inhalte und glitzernde Farben eine unterschwellige Spannung verbergen. Die Werke von Mélanie Maura sind wie Märchen, in denen sich Unschuld und Grausamkeit vermischen.

Die Ausstellung zeigt eine Reihe neuerer Gemälde und Zeichnungen sowie eigens angefertigte Textilinstallationen, die sich um das Kaninchen drehen, ein Tier, das viele gegensätzliche Symbole in sich trägt.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Samstag von 15:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

Italiano :

Dai primi dipinti ispirati ai personaggi delle fiabe e all’iconografia religiosa popolare e kitsch l’artista è nata a Lourdes ai lavori attuali sull’infanzia e la vita ordinaria, Mélanie Maura affronta soggetti che evocano una memoria collettiva.

L’artista ha sviluppato un singolare approccio figurativo, in cui contenuti apparentemente innocui e colori sgargianti nascondono una tensione di fondo. Come nelle favole, le opere di Mélanie Maura combinano innocenza e crudeltà.

La mostra presenta un gruppo di dipinti e disegni recenti, oltre a installazioni tessili create per l’occasione, tutti incentrati sulla figura del coniglio, un animale dai molteplici significati simbolici antagonisti.

La mostra è aperta da mercoledì a sabato, dalle 15.00 alle 19.00

Espanol :

Desde sus primeros cuadros inspirados en personajes de cuentos de hadas y en la iconografía religiosa popular y kitsch -la artista nació en Lourdes- hasta su obra actual sobre la infancia y la vida ordinaria, Mélanie Maura aborda temas que evocan una memoria colectiva.

La artista ha desarrollado un enfoque figurativo singular, en el que el contenido aparentemente inocuo y los colores llamativos ocultan una tensión subyacente. Como en los cuentos de hadas, las obras de Mélanie Maura combinan inocencia y crueldad.

La exposición presenta un conjunto de pinturas y dibujos recientes, así como instalaciones textiles creadas para la ocasión, todo ello en torno a la figura del conejo, un animal con múltiples significados simbólicos antagónicos.

La exposición permanecerá abierta de miércoles a sábado, de 15.00 a 19.00 horas

L’événement Exposition Le coup du lapin par Mélanie Maura Tarbes a été mis à jour le 2025-10-23 par OT de Tarbes|CDT65