Exposition Le Crapaud de Jean-Louis Pasquet, Passage Sainte-Croix, Nantes

Exposition Le Crapaud de Jean-Louis Pasquet 6 – 21 mars Passage Sainte-Croix Loire-Atlantique

Entrée libre / Participation libre

Début : 2026-03-06T12:00:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T12:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:30:00+01:00

Exposition flash

Quand la poésie devient un récit pictural

Le crapaud est le personnage principal d’un poème de Victor Hugo. Le poète nous conte comment un crapaud laid, méprisé et sans défense est martyrisé par une bande d’enfants cruels et insouciants avant d’être sauvé par un pauvre âne fourbu qui devient le héros de la fable.

Ce poème romantique et mystique, inspiré d’une scène vécue par Victor Hugo lui-même dans son enfance est une méditation sur la dualité de l’être humain, capable d’une extrême cruauté comme d’une bonté infinie. Jean-Louis Pasquet, artiste plasticien nantais, ému par ce poème, a décidé de le mettre en images, à la manière d’un récit graphique, avec une suite de 15 tableaux narratifs.

Utilisant peintures, pigments et pastels auxquels il n’hésite pas à incorporer sables, cailloux et coquillages, mica et poudre d’or, l’artiste crée ainsi un monde coloré et poétique dans lequel figuration et abstraction se mêlent harmonieusement.

Exposition du 6 au 21 mars 2026 : mardi au samedi de 12h à 18h30

+ samedi 14 mars 2026 à 18h30 : Vernissage et performance artistique en résonance avec l’exposition, par le Trio du Levant, accompagné du comédien nantais Jean-Marie Lorvellec. (12 €/9 € sur réservation)

Passage Sainte-Croix 9 rue de la Baclerie, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

